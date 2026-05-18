◆米大リーグ ホワイトソックス９Ｘ―８カブス＝延長１０回＝（１７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

村上宗隆内野手のホワイトソックスが、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウンクラシック」で延長逆転サヨナラ勝ちした。

７―７で延長戦に突入。１０回表に１点を入れられたホ軍はその裏の１死三塁で、前日まで打率１割５分１厘のケーロ捕手が中堅左へ逆転サヨナラ１号２ランを放った。ナインが待ち受ける本塁を踏むとスポーツドリンクをぶっかけられるなどお祭り騒ぎ。村上も大興奮の様子でナインと喜び合っていた。ホ軍がシカゴ対決でサヨナラ勝ちしたのは２２年５月２９日以来。ケーロはメジャーで自身初のサヨナラ本塁打だった。

カブス先発は元ソフトバンクのレイ。村上はＮＰＢ時代での対戦はなく、これが初顔合わせ。初回１死の第１打席は遊ゴロ。３回２死の第２打席は見逃し三振。２点を追う５回には１死一、二塁で二ゴロだったが、激走で併殺を阻止。チャンスを残すとバルガスが２点適時二塁打で続き一塁から同点のホームを踏んだ。

守備では９回表１死二塁で鈴木誠也の三ゴロに対し、三塁バルガスの２バウンド送球を村上が捕れず（記録は三失）、そのまま二進。１死二、三塁でコンフォートの同点３ランにつなげられる悔しさも味わった。

その裏で村上は１死から右中間を破る二塁打を放った。右翼の鈴木はダイビングキャッチを試みたが、届かなかった。試合終盤に２人の侍が交錯した。

鈴木はブッシュの４号２ランで２点を先取した初回１死一塁で、先発右腕フェディーのシンカーをとらえて右前安打。三失で出塁した９回はコンフォートの同点３ランで生還したが、連敗。３カード連続負け越しとなった。