ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > エベレストに32回目登頂 ネパール人ガイド記録更新 観光 エベレスト 登山 リタ ネパール 受験 エベレストに32回目登頂 ネパール人ガイド記録更新 エベレストに32回登頂 記録更新 2026年5月17日 16時29分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ カミ・リタ・シェルパさん＝4月（ロイター＝共同） 【ニューデリー共同】世界最高峰エベレスト（8848.86メートル）の最多登頂記録を持つネパール人登山ガイドのカミ・リタ・シェルパさん（56）が17日、32回目の登頂に成功し、記録を更新した。観光当局が発表した。 カミ・リタさんは登山ガイドの多いシェルパ民族の出身。1994年に初登頂して以来、ほぼ毎年登頂に成功している。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 高市首相は国賓待遇に準じて歓迎と韓国 中国人に土地を売った道民が「死ぬほど後悔」北海道で何が起きているのか 拉致被害者の地村保志さん「高市首相に最後の期待」 福井県で拉致問題考える講演会 関連情報（BiZ PAGE＋） JFBA, バケーション, ブラジル, リオデジャネイロ, リゾート, 国際組織