Ｆ１アストンマーティンの歴史的低迷は、エイドリアン・ニューウェイ代表が原因と重鎮がズバリ指摘した。開幕から低迷するアストンマーティンについて、米モータースポーツ専門メディア「オートレーシング１」は「元フェラーリおよびメルセデスのエンジニアリング責任者であるアルド・コスタ氏は、アストンマーティンがニューウェイ氏の加入の仕方において大きな間違いを犯したと考えている」と指摘。「これらのコメントは、ア