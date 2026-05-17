Ｆ１アストンマーティンの歴史的低迷は、エイドリアン・ニューウェイ代表が原因と重鎮がズバリ指摘した。

開幕から低迷するアストンマーティンについて、米モータースポーツ専門メディア「オートレーシング１」は「元フェラーリおよびメルセデスのエンジニアリング責任者であるアルド・コスタ氏は、アストンマーティンがニューウェイ氏の加入の仕方において大きな間違いを犯したと考えている」と指摘。

「これらのコメントは、アストンマーティンが新たなパートナーであるホンダとの２０２６年シーズンを、数か月にわたる振動、信頼性、走行性能の問題を経て、悲惨なスタートを切った中で出されたものだ」と伝えた。

コスタ氏が問題視したのは、ニューウェイ代表が開幕直後に「ホンダを公然と批判したこと」だ。

「はっきり言っておくが、ニューウェイがこれほど場違いで、しかもチャンピオンシップの開幕直後に、自分のパートナーに対して、これほど乱暴で公然とした攻撃を行ったことは、これまで一度もなかった」と最大のパートナーに対する禁断の批判は、トップとしては失格とバッサリ。「そんなことは絶対にしてはいけない」と指揮官の資質がないと断じた。

さらに「残念ながら、それは経営管理能力の欠如、リーダーシップの欠如を浮き彫りにした」と手厳しい。「彼らは後に『１１月に日本に行ったところ、以前のＦ１プロジェクトと同じ人材を使っていなかったこと、パワー面で遅れをとっていたことが分かった…』と公にした。１１月に？ １１月になる前に知っておくべきだった」とニューウェイ代表ら首脳陣の動きを批判した。

そしてコスタ氏は、真のリーダーシップとは、困難な時期に公の場でグループを守ることだとクギを刺す。「私の考えでは、ボスとは『勝てば私の勝ち、負ければ君の負け』と言うような人ではない。そんなことは決してしてはいけない。私の考えでは、優れたリーダーであれば、正反対のことをするはずだ」ときっぱり。ニューウェイ代表は責任を押し付けているように映り、代表失格のらく印を押した。

もはやニューウェイ代表の解任は待ったなしか…。