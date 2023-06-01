【ブンデスリーガ第34節】(ミレントア・シュタディオン)S・パウリ 1-3(前半0-1)ボルフスブルク<得点者>[S]アブドゥリー・シーセイ(57分)[ボ]コンスタンティノス・コウリエラキス(37分)、オウンゴール(64分)、ジェナン・ペイチノビッチ(80分)<警告>[S]アブドゥリー・シーセイ(88分)、藤田譲瑠チマ(90分+5)[ボ]ビニシウス・ソウザ(18分)、アダム・ダギム(33分)、塩貝健人(90分+4)