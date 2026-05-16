17日は高気圧に覆われて全国的に晴れる所が多いでしょう。多少雲が出ても急な大雨や雷雨の心配はほとんどありません。16日は40の地点で最高気温が30℃以上の真夏日となりました。朝は比較的ヒンヤリとして、羽織るものがないと肌寒いとさえ感じましたが、日中の気温上昇に室内でも半袖で過ごしたという方は多いかもしれません。17日も最高気温は全国的に平年より高い所が多く、西・東日本の内陸を中心に16日よりもさらに広い範囲で