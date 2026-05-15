この記事をまとめると ■重機はアタッチメント交換によって多様な作業へ対応している ■バケットやブレーカーなど用途別に専用装備が存在する ■現場の課題解決から新たなアタッチメントが生み出されてきた 重機の本当の実力は“先端工具”にこそあり!? 建設現場で働く重機にも、さまざまな種類がある。メジャーなところだとショベルカーやブルドーザーなどだが、現場の仕事を細かく見ていくと意外な事実がわかることもある。工