政府は15日、4月27日に開かれた安全保障関連3文書改定に向けた有識者会議の議事要旨を公開した。小泉進次郎防衛相が、人工知能（AI）技術で米中両国の実力差が近接している現状について「改めて危機感を覚えた」と表明していた。小泉氏は、中国に対する米国の技術的優位が脆弱だとした米インド太平洋軍司令官の発言を引用した上で「米中の時間的な優位差を6カ月だとすると、われわれとの差は一体どれくらいか」と日本の後れに