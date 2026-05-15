日本サッカー協会（JFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。森保一監督はGK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）やMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら主力を順当に選出。負傷離脱中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やコンディション面に不安を抱えるDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）も名を連ねた。一方、アジア最終予選ま