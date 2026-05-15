負傷の三笘薫、南野拓実は間に合わず…守田英正や町野修斗、藤田譲瑠チマもメンバー外に
日本サッカー協会（JFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。
森保一監督はGK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）やMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら主力を順当に選出。負傷離脱中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やコンディション面に不安を抱えるDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）も名を連ねた。
一方、アジア最終予選までチームの中核を担っていたMF守田英正（スポルティング／ポルトガル）や、直近のプレミアリーグの試合で負傷したFW三笘薫（ブライトン／イングランド）が落選。昨年12月に左ひざ前十字じん帯断裂の大ケガを負ったFW南野拓実（モナコ／フランス）、昨年8月に左ひざ前十字じん帯断裂を断裂したDF町田浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）もメンバー外となった。
そのほか、MF佐野航大（NEC／オランダ）やFW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）、MF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）、佐藤龍之介（FC東京）らも選外となった。招集されなかった主な選手たちは以下の通り。
▼GK
谷晃生（FC町田ゼルビア）
▼DF
町田浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）
毎熊晟矢（AZ／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
橋岡大樹（ヘント／ベルギー）
関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
高井幸大（ボルシアMG／ドイツ）
▼MF／FW
南野拓実（モナコ／フランス）
浅野拓磨（マジョルカ／スペイン）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
古橋亨梧（バーミンガム／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
森下龍矢（ブラックバーン／イングランド）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
伊藤涼太郎（シント・トロイデン／ベルギー）
伊藤敦樹（ヘント／ベルギー）
原大智（ザンクトパウリ／ドイツ）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
平河悠（ハル・シティ／イングランド）
細谷真大（柏レイソル）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
佐野航大（NEC／オランダ）
佐藤龍之介（FC東京）
森保一監督はGK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）やMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら主力を順当に選出。負傷離脱中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やコンディション面に不安を抱えるDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）も名を連ねた。
そのほか、MF佐野航大（NEC／オランダ）やFW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）、MF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）、佐藤龍之介（FC東京）らも選外となった。招集されなかった主な選手たちは以下の通り。
▼GK
谷晃生（FC町田ゼルビア）
▼DF
町田浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）
毎熊晟矢（AZ／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
橋岡大樹（ヘント／ベルギー）
関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
高井幸大（ボルシアMG／ドイツ）
▼MF／FW
南野拓実（モナコ／フランス）
浅野拓磨（マジョルカ／スペイン）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
古橋亨梧（バーミンガム／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
森下龍矢（ブラックバーン／イングランド）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
伊藤涼太郎（シント・トロイデン／ベルギー）
伊藤敦樹（ヘント／ベルギー）
原大智（ザンクトパウリ／ドイツ）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
平河悠（ハル・シティ／イングランド）
細谷真大（柏レイソル）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
佐野航大（NEC／オランダ）
佐藤龍之介（FC東京）