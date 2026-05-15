日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。ボランチでプレーできる選手として鎌田、佐野海、田中、遠藤の4人が選出された。遠藤の選出については「手術をしてリハビリしている状態で、ボールも触りながら、試合に出られるコンディションまで来ている」と説明。「キャプテンとして常に