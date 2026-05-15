医療AIの普及を阻んできた大きな壁のひとつは、「AIが患者の体調をよくしたとして、誰がどのように報酬を支払うのか」という問題でした。2026年7月5日に開始予定のアメリカのメディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)による「ACCESS」は、診察回数や通話回数ではなく、血圧の低下、痛みの軽減、うつや不安の改善といった実際の健康状態の改善に応じて報酬を支払う制度です。ACCESSについて、TechCrunchが「医療AIの本格導