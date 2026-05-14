【ブライトン（英国）１４日＝森昌利通信員】９日に左太もも裏を負傷し、Ｗ杯出場が絶望的となったＭＦ三笘薫（２８）について、所属する英プレミアリーグ・ブライトンのヒュルツェラー監督が１４日の会見で「今シーズンの残り２試合には戻って来れない」としつつ「Ｗ杯に関しては、はっきりしたことは言えない」と話した。会見では同監督はＷ杯の出場可否については触れず、「今シーズンの残り２試合には戻って来れない」とコ