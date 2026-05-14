【ブライトン（英国）１４日＝森昌利通信員】９日に左太もも裏を負傷し、Ｗ杯出場が絶望的となったＭＦ三笘薫（２８）について、所属する英プレミアリーグ・ブライトンのヒュルツェラー監督が１４日の会見で「今シーズンの残り２試合には戻って来れない」としつつ「Ｗ杯に関しては、はっきりしたことは言えない」と話した。

会見では同監督はＷ杯の出場可否については触れず、「今シーズンの残り２試合には戻って来れない」とコメント。続けて三笘の状態について説明した。「とにかく忍耐が必要だ。次の一週間で状況が変わることもある。サッカー選手にとってけがは付き物」と冷静に受け止め、「こういう時こそ、前向きでいなければならない。薫（三笘）にも同じことを言った」とアドバイスしたことも明かした。

三笘の状況については日本サッカー協会と連携する意向も明かし、「お互い正直に何も包み隠さず、協力しあっていく」と話した。

２大会連続のＷ杯出場が確実視されていた三笘はウルバーハンプトン戦の後半１０分過ぎ、浮き球のロングボールを肩付近でトラップして前進した際、右手を上げてプレーをストップすると、左の太もも裏付近を押さえて倒れ込んだ。その後両手で顔を覆い、ショックを隠しきれない場面もあり、ホームスタジアムは騒然となった。医療班とのやり取りを追え、立ち上がると、交代時には自らの足で歩いてピッチを出たが、足は引きずった様子で、その表情には厳しさが浮かんでいた。地元メディアによると、試合後は松葉づえをついた状態でスタジアムを後にしたという。

森保一監督は１０日に「（スタッフから）軽傷ではない、という印象は聞いている」と語っていた。「戦術・三笘」とも言われる圧倒的な能力を持つアタッカーの不在は大きな痛手。明日のＷ杯メンバー発表へ、森保監督は難しい判断を迫られる。