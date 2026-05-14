◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１４日、美浦トレセン昨年の中京記念覇者マピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、追い切り翌日は引き運動で調整。小島良助手は「追い切り後も特に変わらず来ています」と順調ぶりを伝えた。１３日の最終追い切りはＷコースを単走で軽快な脚さばきを披露。同助手は「今週は調整程度。リラックスして走