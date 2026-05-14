JR東海によりますと、中央線は新守山駅で発生した人身事故のため、名古屋駅～高蔵寺駅の上下線で運転を見合わせていましたが、午後3時16分に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR中央線 名古屋～高蔵寺 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ （14日午後3時25分時点）