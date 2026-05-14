元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）が13日、自身のインスタグラムを更新。2歳愛娘との東京ディズニーシー満喫ショットを披露した。「ずっと行きたかった場所に行ってきました」とつづり、東京ディズニーシーでの愛娘とのショットを公開した。「ディズニーが大好きな娘は、はしゃぎすぎて夕方には電池切れ」とつづった。「最近は『雪だるまつくろー』と、ドアをノックすることにハマってます」と明かし、「#