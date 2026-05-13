俳優の黒羽麻璃央さん（32）が12日、東京・渋谷区で行われた『GMO渋谷エンタメ祭2026』の記者発表会に登場。イベントへの期待や渋谷へのイメージを語りました。7月11日、12日の2日間、LINE CUBE SHIBUYAや代々木公園などで開催される『GMO渋谷エンタメ祭2026』。渋谷を代表するライブハウス・複合施設・公園などを舞台に、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめるイベントが予定されています。■黒羽麻璃央「どんな化学反応が生ま