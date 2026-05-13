次回5月20日（水）よる10時 第7話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。追加キャストとして、第7話より石野真子が出演！石野が演じるのは、ルナ（波瑠）の母・野宮美里。美里は、父・英介（石橋凌）のパソコンのパスワード解読をルナに依頼するが―――。第7話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/story/＜石野真子 コメント＞1話から、えっどうなるの？