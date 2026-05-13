県内でもクマの目撃が相次ぐなか、国や県はクマが隠れやすい河川敷の草木を伐採するなど被害防止の取り組みを進めています。県内では、2026年1月～4月までのクマの目撃件数が127件と過去最多になっています。 糸魚川市の能生川で行われているのは、草木の伐採です。国や県は、水流の妨げになる草木の伐採を定期的に行っていますが、今年は比較的 住宅地に近い河川敷の見晴らしをよくすることで、クマの移動範囲の抑制や