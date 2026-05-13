参院本会議で「中継輸送」の推進に向けた改正物流効率化法が可決、成立し、一礼する金子国交相＝13日午後長距離トラックの荷物を途中で別の運転手に引き継ぐ「中継輸送」の推進に向けた改正物流効率化法が13日、参院本会議で可決、成立した。事業者が整備する中継拠点の認定制度を年内にも創設。税制優遇や関連経費補助の対象とする。運転手の心身の負担を軽減し、担い手を確保する狙いがある。業界の人手不足が深刻化する中、物