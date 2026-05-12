西日本フィナンシャルホールディングス [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.1％増の587億円になり、27年3月期も前期比17.4％増の690億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比22円増の140円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比