青山商事 [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.5％減の109億円になったが、27年3月期は前期比9.0％増の119億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は38円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は16.2％減配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.1％減の83.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期