グアム政府観光局は、対象の旅行商品でグアムに渡航した人に30米ドル分のクーポンを配布する「GOGO！GUAM PAY」プログラムを、9月30日まで延長した。クーポンは、グアム島内のレストランやショップ、オプショナルツアーなど、現地の50以上の対象店舗で利用可能。当初は4月30日までとしていたが、好評を受けて延長を決めた。延長後のクーポン利用期間は、5月7日から7月31日までと、9月1日から30日まで。ただし、2025年12月1日から4