金子恭之国土交通相は12日の記者会見で、熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡り市議らが逮捕された汚職事件に関し「公共工事に対する国民の信頼を著しく損なうもので誠に遺憾だ」と述べた。金子氏は、八代市を含む衆院熊本4区の選出。自身の関与について問われると「私や事務所関係者は一切関わっていない」と強調した。