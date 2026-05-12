記事のポイントZ世代は集中力が短いのではなく、注意を引く難易度が高いだけであり、従来のマーケティング前提は通用しない。アーバンアウトフィッターズは一方通行の広告から脱却し、キャンパスやコミュニティを起点に共創型キャンペーンへ転換している。重要指標はリーチではなく参加度と共感であり、体験施策とUGCを通じた関係構築がブランドロイヤルティを生む。アパレル小売チェーンのアーバンアウトフィッターズ（Urban Outf