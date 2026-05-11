◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）２４年の牝馬２冠馬で最優秀３歳牝馬に選出されたチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が、秋華賞以来となる勝利を目指して復活の糸口を探っている。６日の美浦・Ｗコースではマジックパレス（３歳未勝利）とコースを１周する長めの併せ馬を行い、６ハロンは７７秒８の好時計。自身の最速を大幅に短縮した。効率