◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

２４年の牝馬２冠馬で最優秀３歳牝馬に選出されたチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が、秋華賞以来となる勝利を目指して復活の糸口を探っている。

６日の美浦・Ｗコースではマジックパレス（３歳未勝利）とコースを１周する長めの併せ馬を行い、６ハロンは７７秒８の好時計。自身の最速を大幅に短縮した。効率がいいフォームで調教の強度を上げないと変化してくれない、という陣営の思惑もあって、１０日の坂路でも一杯に追われるなど、この中間は強めのスパイスを与えている。太田助手は「牧場から帰ってきてから順調。積極的に毎朝調教に向かっているし、いい方向に行っていると思います」と復調の兆しを感じている。

今回は２歳時にアルテミスＳを勝利した東京・芝１６００メートルが舞台。鞍上には１０日のＮＨＫマイルＣをロデオドライブで制したばかりのダミアン・レーン騎手を迎える。「よその競馬場のマイルよりは東京の方がいい。そこに期待したい」と同助手。オークスでＧ１初制覇を飾った府中と、名手の融合で強いチェルヴィニアを取り戻す。