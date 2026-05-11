新日本プロレスの?猛牛?天山広吉（５５）が、８月１５日の両国国技館大会で引退することが１１日に発表された。天山は新日本プロレス学校を経て１９９０年５月に入門した。９１年１月の松田納（エル・サムライ）戦でデビューすると、９３年３月にヤングライオン杯を優勝して海外武者修行へ。９５年１月の凱旋帰国と同時にリングネームを本名の山本広吉から現在の天山広吉に変更した。その後は蝶野正洋と共闘し狼軍団、ｎＷｏ