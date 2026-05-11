東京・浅草の浅草寺で観光客のリュックから財布を盗んだとして中国人の男女が逮捕されました。警視庁によりますと、中国籍の朱紅姣容疑者と〓華栄容疑者は9日、台東区の浅草寺で観光客の女性のリュックから現金およそ1万円などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。2人は短期滞在で来日していて、警視庁の捜査員が事件の前日に駅で物色するようなそぶりを見せる2人を見つけ尾行したところ、浅草寺で犯行に及ぶ様子を確