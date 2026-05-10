◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）第４３回エプソムＣ・Ｇ３は９日、東京競馬場で行われ２番人気のトロヴァトーレが重賞３勝目。視野に入れる安田記念（６月７日、東京）に向け、弾みをつけた。この勢いは本物だ。トロヴァトーレは残り２００メートルでルメールのステッキが入ると、グングンと加速。先行勢を一気にのみ込み、ゴールの直前でステレンボッシュを鼻差で差し切った。東