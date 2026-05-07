敵地アストロズ戦米大リーグ、ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地アストロズ戦に12-2で勝利した。一方で心配なニュースも。試合序盤、先発タイラー・グラスノー投手に起きたアクシデントに日本では悲鳴が相次いだ。2回のマウンドに立ったグラスノー。しかし、投球練習中にトレーナーを呼び、そのまま緊急降板。2番手として左腕ドレイヤーがマウンドへ上がった。球団公式Xは腰痛で試合を降板したことを発表。初回ではアル