女子サッカー出身の山上胡桃（２９）がステージデビューを遂げた理由とは――。山上の職業はストレッチのトレーナーで、本格的な筋トレ歴が約３年。人生２回目の出場となったボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の千葉・青葉の森公園芸術文化ホール大会（４月１８日）ルーキービキニモデルで３位に輝いた。高校時代はサッカーに打ち込み、ポジションがセンターバックでチームを県大会優勝、関東大会出