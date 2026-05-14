セ、パ両リーグは１３日、３、４月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、セの投手は阪神の高橋遥人投手（３０）が初受賞した。打者は佐藤輝明内野手（２７）が３度目の受賞で、チームで投打ダブル受賞となった。パの打者はソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が４度目、投手は西武の平良海馬投手（２６）が初めて選ばれた。高橋は今季初めて開幕ローテ入りを果たすと、初戦となった３月２８日の巨人戦（東京ド）でいきなり