チームのインスタグラム

今季限りで現役引退するフィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が8日、所属先のインスタグラムを通じて直筆メッセージを寄せた。周囲への感謝をつづるとともに、13日の引退会見に向け、「これまでの思い出を一緒に振り返り、今後についてもお話させていただく予定です」としている。

シスメックスのスケートチームが8日、インスタグラムを更新。「いつも応援してくださる皆さまへ」から始まる坂本の直筆メッセージを公開した。

「これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。 皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました」とし、「嬉しい時も悔しい時も、変わらず寄り添っていただいたことに感謝しております。 本当にありがとうございました」とつづった。

13日には兵庫県神戸市内で引退会見に臨む。「節目の時に、改めてご挨拶の場を設けさせていただくこととなりました。 引退会見では、これまでの思い出を一緒に振り返り、今後についてもお話させていただく予定です。 そして、21年4ヶ月のありがとうを神戸から伝えさせてください 坂本花織」と、周囲への気遣いがにじむ計240字のメッセージを結んだ。

坂本はミラノ・コルティナ五輪で団体戦、個人戦ともに銀メダルを獲得。現役ラストダンスとなった3月の世界選手権では、4度目の優勝を果たし、有終の美を飾った。



（THE ANSWER編集部）