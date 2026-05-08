【名古屋PARCO南館】 2027年2月末 閉店 パルコは、名古屋PARCO南館の営業を2027年2月末に終了すると発表した。 愛知県名古屋市中区栄にある名古屋PARCO。営業終了となるのは南館のみで、西館・東館・PARCO midiについては引き続き営業が継続される。 パルコは6月11日に栄エリアにて「HAERA（ハエラ）」を開業予定。また、2027年には名古屋PARCOに隣接する松坂屋名古屋店南館の一部を、