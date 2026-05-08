8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比990円安の6万2140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 66729.22円ボリンジャーバンド3σ 63690.68円ボリンジャーバンド2σ 62833.84円7日日経平均株価現物終値 62140.00円8日夜間取引終値 60865.00円一目均衡表・転換線 60848.00円5日移動平均 60652.14円ボリンジャーバンド1σ 5761