　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比990円安の6万2140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

66729.22円　　ボリンジャーバンド3σ
63690.68円　　ボリンジャーバンド2σ
62833.84円　　7日日経平均株価現物終値
62140.00円　　8日夜間取引終値
60865.00円　　一目均衡表・転換線
60848.00円　　5日移動平均
60652.14円　　ボリンジャーバンド1σ
57613.60円　　25日移動平均
56935.00円　　一目均衡表・基準線
55713.87円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54575.06円　　ボリンジャーバンド-1σ
53915.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51536.52円　　ボリンジャーバンド2σ
49981.70円　　200日移動平均
48497.98円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース