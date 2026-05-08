日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比990円安の6万2140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
66729.22円 ボリンジャーバンド3σ
63690.68円 ボリンジャーバンド2σ
62833.84円 7日日経平均株価現物終値
62140.00円 8日夜間取引終値
60865.00円 一目均衡表・転換線
60848.00円 5日移動平均
60652.14円 ボリンジャーバンド1σ
57613.60円 25日移動平均
56935.00円 一目均衡表・基準線
55713.87円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54575.06円 ボリンジャーバンド-1σ
53915.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51536.52円 ボリンジャーバンド2σ
49981.70円 200日移動平均
48497.98円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
66729.22円 ボリンジャーバンド3σ
63690.68円 ボリンジャーバンド2σ
62833.84円 7日日経平均株価現物終値
62140.00円 8日夜間取引終値
60865.00円 一目均衡表・転換線
60848.00円 5日移動平均
60652.14円 ボリンジャーバンド1σ
57613.60円 25日移動平均
56935.00円 一目均衡表・基準線
55713.87円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54575.06円 ボリンジャーバンド-1σ
53915.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51536.52円 ボリンジャーバンド2σ
49981.70円 200日移動平均
48497.98円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース