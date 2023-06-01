磐越自動車道で起きた高校生など21人が死傷したバスの事故で、高校側とバス会社との間で説明の食い違いが起きています。■真っ向から食い違う説明遠征に使われたバスは白ナンバーのレンタカーでした。そのレンタカーを手配したのは、バス会社「蒲原鉄道」の営業担当で、北越高校側から経費を抑えるため貸し切りバスではなく「レンタカーを使って送迎したい」と依頼があったという説明でした。また、この営業担当者は運転手の手配も