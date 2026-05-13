ポテトチップスのパッケージが白黒になることが決まるなど、私たちの身近なところで中東情勢の影響が、広がりつつあります。そんな中、高市首相は12日、今月は石油の国家備蓄放出を行わないことを発表しました。■全14商品が“白黒パッケージ”に変更へなじみのある色鮮やかなパッケージが、白黒に。およそ50年描かれた、大手菓子メーカー「カルビー」のキャラクターも主要商品から消えました。その理由は…。カルビー「中東情勢の