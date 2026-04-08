4月6日から8日にかけて、「嵐」が名古屋公演を開催している。ラストツアーでファンの盛り上がりも高まるが、ライブ会場には“音漏れ”目当てで訪れる人も多いようで──。嵐は、3月13日の北海道公演から5月31日の東京ドーム公演まで、全国5都市を回るドームツアーを開催中。このツアーをもって、嵐はグループ活動を終了するとあって、5人にとっても、ファンにとっても特別なものになっている。「4月は1日と2日に東京ドーム、6