ミラノ五輪の女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛選手に、心配の声が寄せられている。【写真】あり得ない…フィギュア坂本花織の演技中に“空っぽ”になった中国代表ブース4連続の“はしご”出演「22日夕方に帰国した村瀬さんは、翌23日に五輪特番『くりぃむしちゅーの!THEレジェンド』に出演。2時間の生放送で、五輪の舞台裏を語りました」（芸能ジャーナリスト、以下同）村瀬選手の“稼