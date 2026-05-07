元KAT―TUNで俳優の上田竜也（42）の主演舞台「リプリー」が6日、東京グローブ座で開幕した。1960年にアラン・ドロンさん主演で映画化もされた同名小説「太陽がいっぱい」が原作。幾度となく周囲を欺き続けるミステリアスな青年を演じる上田は、約2時間半の公演でほとんど出ずっぱり。膨大なセリフ量について問われると「何度台本投げたと思いますか？2桁はいきますよ」とぶっちゃけ。何度もスタッフやキャストに励まされなが