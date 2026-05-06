オリックス―ロッテ戦プロ野球で、助っ人の背中にファンの視線がくぎ付けになった。5日に京セラドーム大阪で行われたオリックス―ロッテ戦。213センチの長身右腕ジェリーが来日初勝利を挙げた。ユニホームに記されていた名前が「詐欺すぎる」と笑いが漏れていた。テンポ良くアウトを重ねる安定感抜群のピッチングを披露したジェリー。7回4安打無失点と好投し、6-1の勝利に貢献した。「オリっこデー」のこの日、選手の背ネーム