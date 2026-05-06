オリックス―ロッテ戦

プロ野球で、助っ人の背中にファンの視線がくぎ付けになった。5日に京セラドーム大阪で行われたオリックス―ロッテ戦。213センチの長身右腕ジェリーが来日初勝利を挙げた。ユニホームに記されていた名前が「詐欺すぎる」と笑いが漏れていた。

テンポ良くアウトを重ねる安定感抜群のピッチングを披露したジェリー。7回4安打無失点と好投し、6-1の勝利に貢献した。「オリっこデー」のこの日、選手の背ネームは自身が考えたニックネームに変更されており、ジェリーが選んだのは「チビチャン」だった。

パーソル パ・リーグTVの公式Xは「213cm球界最長身のチビチャンが今日も安定感抜群の投球！ 見事来日初勝利を挙げる！」などと記して実際の映像を公開。ファンから驚きまじりの笑いが漏れていた。

「213cmもあるのにチビチャンとか狙ってるとしか思えんwww」

「こんなに長身で名前がチビチャン可愛すぎる」

「名前詐欺すぎる」

「かなりのオリ以外のファンが困惑してて草」

「球界最長身のチビチャンは草」

「名前とキャラが全然違うw」

「どこがチビちゃんやねん（定期）」

「名は体を表さぬちゃん」

ジェリーは好投を続けていたが、これが来日5登板目で初勝利となった。



（THE ANSWER編集部）