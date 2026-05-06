俳優〓嶋政宏（60）と女優望海風斗（42）が6日、東京・日比谷ステップ広場で「Hibiya Live Festival2026」に出演し、26年6月から日本初上演されるミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」の楽曲を披露した。同作は恋愛コメディー映画で、恋人イバンに突然振られた女優ペパを軸に、恋愛トラブルに巻き込まれた個性豊かな女性たちが、大混乱の中で騒動を巻き起こす物語。ゴールデンウィークの最終日、日比谷の広場に集まった大勢の