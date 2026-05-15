◇ア・リーグホワイトソックス6−2ロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）弱小球団が快進撃だ!ホワイトソックスは14日（日本時間15日）、本拠地でのロイヤルズ戦に6―2で勝利。これで6連勝した昨季9月以来となる5連勝で、貯金を今季初の「1」とした。3年間100敗以上と大低迷を続けた弱小球団が、5月で貯金1を手にするのは、22年5月25日にレッドソックスに勝利して以来4年ぶり。生まれ変わったチームに、シカゴのファンも熱