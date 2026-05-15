「ホワイトソックス−ロイヤルズ」（１４日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は初回の第１打席で四球を選んで出塁。直後にグリチャクの逆転２ランを呼び込んだ。初回２死無走者での第１打席。左腕のブービックと対戦し、８球粘った末に外角のフォーシームを見極めて四球を選んだ。悠然と一塁に歩くと、続くグリチャクが左翼へ逆転２ラン。村上が同点のホームを踏むこととなり、笑みを浮かべながら新加入のベテラン