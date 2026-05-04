【ミニショーケース 仕切り付き】 4月30日 公開 山田化学は、ミニチュアケース「ミニショーケース 仕切り付き」を100円均一ショップにて販売する。 本商品は小さなフィギュアや食玩、ガチャガチャのキーホルダーを飾れるディスプレイケース。付属の仕切りは任意の場所に動かすことができ、背の高いフィギュアや、紐の長いキーホルダ&#