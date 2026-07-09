審判員
『審判員』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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韓国サッカー協会が外国人審判に性接待をした疑惑、日本人も含まれると報道
日本人も含む外国人審判員約10人が対象で、W杯予選7試合を担当していたという
共同通信
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有明が甲子園史上初のビデオ検証を要求、盗塁アウトの判定は覆らず
有明（熊本）が7回2死の場面で永田の二盗アウト判定に異議を申し立て検証を要求
フルカウント
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韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
J-CASTニュース
2026年8月6日
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森田真紀さんが甲子園で春夏通じて初の女性審判員として開幕戦に登場
森田真紀さん（49）が開幕戦の二塁塁審を務め、春夏通じて史上初となった
スポーツ報知
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森田真紀さんが甲子園大会で春夏通じて初の女性審判員を務める
スポニチアネックス
2026年8月5日
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全国高校野球選手権 札幌日大vs仙台育英で初の女性審判員がジャッジ
スポニチアネックス
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森田真紀さんが甲子園の開幕戦で女性審判として初ジャッジ
森田真紀さんが開幕試合の札幌日大対仙台育英戦でジャッジするとのこと
スポーツ報知
2026年7月30日
2026年7月21日
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日本サッカー協会審判委員長 W杯で日本人主審なしに「悔しい」
扇谷健司審判委員長は「悔しい部分はたくさんある」と率直に語った
共同通信
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扇谷健司JFA審判委員長は「本当に悔しい」日本人審判員がW杯で主審ならず
荒木友輔主審らは第4審などを担当したが主審・副審は任されなかった
SOCCER KING
2026年7月17日
2026年7月15日
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アルゼンチン準決勝の米国人主審、メッシ絡みの試合で5戦全勝の因縁
主審は米国人のイスマイル・エルファス氏が担当することが発表されている
スポニチアネックス
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W杯準決勝のPK・ハンド判定、元国際審判員2人が適切と評価
議論を呼んだヤマルのハンドは「腕が身体に密着」しており不問が適切
サッカーダイジェストWeb